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مصدر: مصطفى مدبولى التقى بوزير الكهرباء اليوم لإبلاغه بالاستمرار بالوزارة

الأحد، 10 يونيو 2018 01:52 م
مصدر: مصطفى مدبولى التقى بوزير الكهرباء اليوم لإبلاغه بالاستمرار بالوزارة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التقى صباح اليوم بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لإبلاغه بالاستمرار فى الوزارة الجديدة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد شاكر قبل تجديد الثقه فيه بالحكومة الجديدة، لاستكمال خطته التى يسعى لتحقيقها منذ اليوم الأول له فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وهى الوصول بمستوى الخدمة لنفس معابر الخدمة المقدمة للمواطن بأوروبا.

ويذكر أن الدكتور محمد شاكر تم اختياره فى مارس عام 2014 وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتم اختياره أيضًا فى حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.


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