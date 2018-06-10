الرئيسية أخبار عالمية مستشار: موقف ترامب من قمة مجموعة السبع هدفه عدم إظهار ضعف قبل القمة مع كيم الأحد، 10 يونيو 2018 03:28 م إضافة تعليق أكد مستشار أن موقف ترامب حيال قمة مجموعة السبع هدفه عدم إظهار ضعف قبل القمة مع كيم. إضافة تعليق التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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