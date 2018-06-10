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مستشار أمريكى: رئيس وزراء كندا ذهب للجحيم لدبلوماسيته السيئة مع ترامب

الأحد، 10 يونيو 2018 10:00 م
مستشار أمريكى: رئيس وزراء كندا ذهب للجحيم لدبلوماسيته السيئة مع ترامب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو
واشنطن (أ ش أ)
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قال مستشار الرئيس الأمريكى للشؤون التجارية بيتر نافارو، اليوم الأحد، إن هناك "مكانا خاصا فى الجحيم" لأى زعيم ينخرط فى دبلوماسية سيئة النية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، فى انتقاد موجة إلى رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو بسبب تصريحاته حول التجارة.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن نافارو يعتبر ثانى مسؤول أمريكى ينتقد ترودو بقوة بعد يوم من رفض ترامب التوقيع على بيان مجموعة السبع.

وألقى المسؤولون الأمريكيون باللوم فى النزاع على ترودو بشكل مباشر ، مشيرين إلى أنه كان قد أخبر ترامب بشيء خاص فى سره ثم انتقده أمام الكاميرا.

وقال نافارو "هناك مكان خاص فى الجحيم لأى زعيم أجنبى ينخرط فى دبلوماسية سيئة مع الرئيس دونالد جي. ترامب ، ثم يحاول طعنه فى الظهر عند الخروج من الباب ، هذا ما فعله السيء جاستن ترودو فى المؤتمر الصحفى الذى قام به ، هذا ما فعله جاستن ترودو الضعيف والمضلل ، بالنسبة لأصدقائى فى كندا كان ذلك أسوأ سوء تقدير سياسى لزعيم كندى فى التاريخ الكندى الحديث".

وجاء رأى نافارو تبعًا لارى كودلو، المستشار الاقتصادى لترامب، فى هجوم علنى على ترودو، زعيم أحد أكبر حلفاء أمريكا. وقال كودلو إن ترودو طعن إدارة ترامب فى ظهرها.

وانتقد ترامب بنفسه بشدة ترودو أمس السبت قائلا إن الولايات المتحدة لن توقع على بيان مجموعة السبع على الرغم من تصريحات الزعيم الكندى السابقة.

وأوضح ترامب ، فى تغريدة ، أنه استنادًا إلى تصريحات جاستن الكاذبة فى مؤتمره الصحفي، وحقيقة أن كندا تفرض رسومًا جمركية هائلة على المزارعين والعمال والشركات الأمريكية، فقد أصدرت تعليمات إلى ممثلى الولايات المتحدة بعدم الموافقة على البيان بينما ندرس فرض التعريفات الجمركية على السيارات التى تغرق سوق الولايات المتحدة".

وعلق مكتب رئيس الوزراء الكندى فى بيان "أن رئيس الوزراء لم يقل شيئا لم يقله من قبل سواء علانية أو فى محادثات خاصة مع الرئيس."

 


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