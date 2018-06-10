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مسؤولون يابانيون يصلون سنغافورة قبل القمة الأمريكية - الكورية الشمالية

الأحد، 10 يونيو 2018 04:17 م
مسؤولون يابانيون يصلون سنغافورة قبل القمة الأمريكية - الكورية الشمالية زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
طوكيو (أ ش أ)
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وصل مسؤولون يابانيون، اليوم الأحد، إلى سنغافورة قبل يومين من القمة الأمريكية-الكورية الشمالية التاريخية، وذلك لجمع معلومات عن نتائج اللقاء.

وقال المدير العام لمكتب لشؤون آسيويا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية كينجى كاناسوجى - فى تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية- إن السياسة الأساسية للحكومة اليابانية هى دعم نجاح القمة الأمريكية-الكورية الشمالية، وذلك قبل مغادرته مطار طوكيو متجهًا إلى سنغافورة.

وأوضح كاناسوجي، الذى يترأس فريق الاتصال اليابانى، أن وفدهم سيتواصل بشكل وثيق مع المسؤولين الأمريكيين فى سنغافورة.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بعد غد الثلاثاء فى أول قمة على الإطلاق بين رئيس أمريكى حالى وزعيم كورى شمالى.

وتأمل اليابان فى أن تحقق تقدمًا فى حل قضية اليابانيين الذين اختطفتهم بيونج يانج فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، مما حال دون إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ويقول المسؤولون اليابانيون إن اليابان تأمل أيضًا فى أن تؤدى نتائج ناجحة للقاء ترامب وكيم إلى اتفاقية ليس فقط بشأن تخلى كوريا الشمالية عن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التى تصل إلى الأهداف الأمريكة، وإنما كذلك التخلى عن الصواريخ قصيرة المدى القادرة على ضرب اليابان وكوريا الجنوبية.

وأعلنت مصادر حكومية يابانية أن طوكيو تدرس إجراء محادثات غير رسمية مع بيونج يانج على هامش منتدى للأمن الدولى فى منغوليا بعد قمة كيم وترامب.

 


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