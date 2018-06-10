video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 08:33 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

مسؤولون: الأردن يعلق آمالا على حزمة مساعدات خليجية بمليارات الدولارات

الأحد، 10 يونيو 2018 07:45 م
مسؤولون: الأردن يعلق آمالا على حزمة مساعدات خليجية بمليارات الدولارات العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
عمان (رويترز)
إضافة تعليق

قال مسؤولون إن الأردن يعلق آمالا على تعهد دول خليجية بتقديم حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لمساعدته على مواجهة أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات نادرة فى الشوارع على خطط تقشفية.

وقال بيان من القصر الملكى إن الملك عبد الله غادر الأردن متجها إلى السعودية لحضور قمة دعا إليها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز ويشارك فيها قادة الكويت والإمارات العربية المتحدة، لمناقشة سبل مساعدة الأردن على تجاوز أزمة اقتصادية حادة أثارت احتجاجات سلمية الأسبوع الماضى.

ويأمل المسؤولون بأن يوافق اجتماع السعودية على حزمة كبيرة تضاهى تمويلا سابقا بقيمة خمسة مليارات دولار خصصته دول الخليج للأردن فى ديسمبر 2011 لاحتواء احتجاجات مؤيدة للديمقراطية انتشرت فى أرجاء المنطقة.

وارتبطت الأموال بمشروعات تنمية ساهمت فى تحفيز اقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.

وقال مسؤول لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن وديعة لتعزيز الاحتياطيات القائمة البالغة 11.5 مليار دولار والآخذة فى التراجع، سيكون لها تأثير كبير فى تخفيف الضغوط على الميزانية التى تعانى عجزا وتخص نفقاتها فى الأساس لتغطية رواتب العاملين بالقطاع العام.

وفى الماضي، كانت المعونة الأجنبية فى بعض الأحيان تمول نحو نصف عجز الميزانية فى البلاد.

ونزل آلاف الأردنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار إلى الشوارع الأسبوع الماضى احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية التى يدعمها صندوق النقد الدولي. ودفعت تلك الاحتجاجات النادرة السلمية الملك عبد الله إلى إقالة الحكومة، وتعيين رئيس وزراء جديد كان أول تعهد قطعه على نفسه هو تجميد الزيادات الحادة فى الضرائب.

ونقل بيان أعلنه القصر الملكى عن الملك عبد الله قوله إن الرياض تقف إلى جانب الأردن فى جميع الأحوال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العاهل الأردنى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى اجتماع لدعم الأردن

الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه للأردن فى لعب دوره المهم بالمنطقة

الاردن

اخبار الاردن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة