محافظ القاهرة: مراجعة اشتراطات الوقاية من الحريق بالأماكن العامة قبل العيد

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة تعليمات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير الأمن والأمان للمواطنين بكافة أنحاء العاصمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشدداً على رؤساء الاحياء بالتواجد الدائم طوال أيام العيد وهي الفترة التي تنشط فيها المخالفات ظناً من المخالفين بتراخي رقابة الأجهزة التنفيذية.

ووجه المحافظ بعمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة أى محاولة للبناء المخالف ووئدها فى المهد حتى لا تستفحل وتصبح مخالفات قائمة يصعب السيطرة عليها بعد ذلك مع التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بتقارير عن الحالة بالحى.

ولفت المحافظ إلى أن أعمال إزالة المخالفات مستمرة طوال أيام العيد دون توقف مؤكدا على أنه لن يكون هناك تهاون مع أى مخالفة، وأنه سيتم تفعيل القانون على الفور.

وطالب محافظ القاهرة مسئولى الإدارة العامة للحماية المدنية بمراجعة اشتراطات الوقاية من الحريق بجميع أماكن التجمعات الجماهيرية طوال أيام عيد الفطر كدور السينما والملاهى والمولات التجارية والحدائق والمتنزهات ومناطق المراسى النهرية ومناطق الجبانات والميادين والشوارع الهامة ومناطق وسط البلد ووضع نقاط اطفاء قريبة من المساجد الكبري التي ستشهد صلاة العيد كالأزهر والحسين وعمرو بن العاص.