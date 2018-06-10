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محافظ القاهرة: تجديد شبكات الصرف الصحى والمياه بميدان السيدة عائشة

الأحد، 10 يونيو 2018 09:30 ص
محافظ القاهرة: تجديد شبكات الصرف الصحى والمياه بميدان السيدة عائشة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن ميدان السيدة عائشة سيشهد تطورا شاملا بما فى ذلك البنية التحتية للميدان مثل تجديد شبكات الصرف الصحى والمياه المتهالكة.

وأضاف محافظ القاهرة فى تصريحات له، أن أهم جزء فى تطوير الميدان هو تطوير الكوبرى، مشيرا إلى أن الكوبرى به خطأ فنى فى الدوران الخاص به وهناك صعوبة بالغة فى تعديله، ويتم تطويره الآن وفق برنامج زمنى تم وضعه.

وأوضح المحافظ أن برنامج التطوير يسير وفق البرنامج الزمنى الذى تم وضعه مسبقا ولا يوجد تأخير فيه، لافتا إلى أن الجميع سيرى تغيير واضح فى الميدان بعد تطويره.

وأشار المهندس عاطف عبد الحميد، إلى أن تكلفة المشروع التقديرية حوالى 60 مليون جنيه، تقوم على ثلاث محاور أساسية تشمل تطوير الميدان وتطوير الكوبرى وإخلاء المنطقة من العشوائية التى كانت سمة مميزة للمكان لفترة طويلة وإعادة القيمة التاريخية للمكان كمنطقة مزارات دينية والقضاء على الصورة الذهنية التى ربطته بكونها ملتقى للمواصلات.

يذكر أن ميدان السيدة عائشة يتوسط منطقة تراثية هامة يحيط به عدد من المناطق الأثرية والتى تعد من أهم المزارات السياحية بالقاهرة كمنطقة آثار القلعة ومنطقة الفسطاط ومجرى العيون ومنطقة مجمع الاديان، كما أن الميدان يضم 3 مساجد أثرية وتراثية هامة هم مساجد "السيدة عائشة والمسبح والغورى" .


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