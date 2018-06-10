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محافظ الجيزة يوجه بمتابعة بلاغات انقطاع المياه خلال احتفالات عيد الفطر

الأحد، 10 يونيو 2018 04:26 م
محافظ الجيزة يوجه بمتابعة بلاغات انقطاع المياه خلال احتفالات عيد الفطر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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وجه اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بالمتابعة الدورية للبلاغات الخاصة بانقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق فى الأحياء والمدن، إلى جانب متابعة طفح مياه الصرف الصحى خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.
 
وأكد المحافظ، على ضرورة الربط بين غرفة عمليات الشركة لمتابعة الطوارئ وغرفة عمليات المحافظة، للتصدى الفورى لأى طوارئ تنتج خلال احتفالات المواطنين، والتركيز على المناطق المتكررة الانقطاع لمياه الشرب والدفع بسيارات لنقل احتياجات المواطنين بتلك المناطق.
 
وناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة فى اجتماعه، برئاسة اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، تقارير المديريات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر، وتوفير الخدمات للمواطنين وجهود الأحياء والمراكز والمدن فى مواجهة الإشغالات ومخالفات البناء وأعمال النظافة العامة وتجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين أول أيام العيد.
 
وأكد المحافظ، فى تصريحات له، أنه تم إلغاء الإجازات للمسئولين خلال هذه الفترة والتواجد الدائم فى الشارع للإشراف على تيسير المرافق العامة وإنشاء غرف عمليات بكل وحدة محلية للتنسيق والمتابعة الدائمة وحل أى مشاكل طارئة ورفع درجة الاستعدادات للحالة القصوى فى كافة القطاعات الخدمية واستمرار الحملات على مصانع بيع الحلوى لمراقبة الإنتاج وسلامة المعروضات وتوافر الاشتراطات الصحية.

 


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