محافظ الجيزة يوجه بمتابعة بلاغات انقطاع المياه خلال احتفالات عيد الفطر

كتب إبراهيم سالم

وجه اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بالمتابعة الدورية للبلاغات الخاصة بانقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق فى الأحياء والمدن، إلى جانب متابعة طفح مياه الصرف الصحى خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ، على ضرورة الربط بين غرفة عمليات الشركة لمتابعة الطوارئ وغرفة عمليات المحافظة، للتصدى الفورى لأى طوارئ تنتج خلال احتفالات المواطنين، والتركيز على المناطق المتكررة الانقطاع لمياه الشرب والدفع بسيارات لنقل احتياجات المواطنين بتلك المناطق.