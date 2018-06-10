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مباحث القاهرة تعيد مسروقات مقر مكتب ضرائب مدينة نصر

الأحد، 10 يونيو 2018 07:00 م
مباحث القاهرة تعيد مسروقات مقر مكتب ضرائب مدينة نصر صورة ارشيفية
دينا الحسيني
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نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة مقر منطقة ضرائب مدينة نصر، وإعادة المسروقات.

وكان بلاغ قد ورد للمقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، من مسئولى منطقة ضرائب مدينة نصر باكتشاف سرقة بعض الأجهزة من داخل المقر الكائن بشارع مكرم عبيد بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وجه اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تشكيل فريق بحث جنائى، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قاده العميد نبيل سليم رئيس مباحث المديريه والعميد محمود هندى رئيس مباحث قطاع شرق القاهره وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بشارع مكرم عبيد وأصل بلدته مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه ببيع المسروقات لدى عملائه عدد 4 أصحاب محلات كمبيوتر، صاحب كشك سجائر، تم ضبط المسروقات وهى عبارة عن عدد 9 شاشات LCD، عدد 2 مروحة كهربائية، جهاز كمبيوتر، طابعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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