ماكرون يرهن مشاركة بوتين فى قمة مجموعة السبع المقبلة باحترام اتفاقات "مينسك"

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رحب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بمشاركة نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى قمة مجموعة السبع الكبرى التى ستنظمها فرنسا فى صيف 2019، غير أنه رهن ذلك بتعامل بوتين بإيجابية مع الملف الأوكرانى.

وكتب الرئيس الفرنسى، عبر صفحته على موقع "تويتر"، "نعم أود أن يأتى، ولكن عليه القيام بلفتة"، مضيفًا "أن روسيا قوة أوروبية كبرى وعلينا العمل سويًا، ولكن لابد أن نكون متسقين، فتوسيع مجموعة السبع سيتم فقط حال احترام اتفاقات مينسك حول أوكرانيا"، وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تحدث عن إعادة دمج روسيا فى قمة مجموعة السبع قبل انطلاق أعمالها بكندا، يوم الجمعة، غير أنه تم رفض الاقتراح من قبل الأعضاء الأوروبيين فى المجموعة.

وفى بيان مشترك صدر بعد القمة، دعا قادة مجموعة السبع الكبرى روسيا إلى عدم زعزعة استقرار الديمقراطيات، وقالوا إنهم سيكونون مستعدين إذا لزم الأمر لتكثيف العقوبات ضد موسكو، وأكد البيان الختامى للقمة أن العقوبات الغربية ضد روسيا ستستمر طالما لم يف الكرملين بالتزاماته فى أوكرانيا فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع.