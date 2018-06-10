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ماكرون: منتخب فرنسا قادر على الفوز بالمونديال

الأحد، 10 يونيو 2018 01:58 م
ماكرون: منتخب فرنسا قادر على الفوز بالمونديال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ ش أ)
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أكد إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أن منتخب بلاده قادر على الفوز ببطولة كأس العالم 2018، المقرر انطلاقها فى روسيا يوم الخميس المقبل.

وقال ماكرون - فى تصريحات لقناة "تلى فوت" الفرنسية - اليوم الأحد، "عندما زرت بعثة المنتخب، شعرت أنهم سينجحون فى جلب كأس العالم لنا".. مضيفا "أود أن أقول للاعبين والجهاز الفنى أن الأمة جميعها خلفكم".

وعن مدرب المنتخب الفرنسى ديديه ديشامب قال: "لدينا مدرب عظيم، ومربى جيد كما أنه كان لاعبًا رائعًا، وهو الذى اختار هذا الفريق وسينجح معهم".

وواصل: "عندما يتأهل المنتخب الفرنسى إلى نصف النهائى سوف أسافر إلى هناك لتشجعيهم".

وبشأن رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد، قال: "لم أندهش من هذا القرار، لأنه قرار ذكى".

وأردف: "أتمنى أن يعود آرسين فينجر إلى العمل الرياضى فى المجتمع لأنه سوف يساعدنا كثيرًا بخبرته الفريدة"، واختتم تصريحاته قائلا: "كيليان مبابى لاعب رائع، وسيفعل أشياء عظيمة فى المستقبل".

 


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