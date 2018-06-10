لجان الثانوية العامة تستقبل أسئلة الجبر والهندسة الفراغية

كتب محمود طه حسين

بدأت قبل قليل، لجان امتحانات الثانوية العامة، استقبال صناديق أسئلة بوكليت الثانوية العامة فى مادة الجبر والهندسة الفراغية، والتى يختبرها الطلاب فى التاسعة من صباح اليوم الأحد، وحتى الحادية عشر صباحا.

ورصد "اليوم السابع" وصول أسئلة وصناديق البوكليت إلى لجنة الامتحان بمدارس السيدة زينب بمحافظة القاهرة، حيث تسلمت لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين صندوق أسئلة بتأمين كامل من أفراد الشرطة.

ويؤدى بعد قليل قرابة 110 ألاف طالب وطالبة بشعبة العلمى رياضة موزعين على لجان السير امتحانات الجبر والهندسة الفراغية أحد فروع الرياضيات البحتة.