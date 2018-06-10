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لجان الثانوية العامة تستقبل أسئلة الجبر والهندسة الفراغية

الأحد، 10 يونيو 2018 07:56 ص
لجان الثانوية العامة تستقبل أسئلة الجبر والهندسة الفراغية امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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بدأت قبل قليل، لجان امتحانات الثانوية العامة، استقبال صناديق أسئلة بوكليت الثانوية العامة فى مادة الجبر والهندسة الفراغية، والتى يختبرها الطلاب فى التاسعة من صباح اليوم الأحد، وحتى الحادية عشر صباحا.

ورصد "اليوم السابع" وصول أسئلة وصناديق البوكليت إلى لجنة الامتحان بمدارس السيدة زينب بمحافظة القاهرة، حيث تسلمت لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين صندوق أسئلة بتأمين كامل من أفراد  الشرطة.
 
ويؤدى بعد قليل قرابة 110 ألاف طالب وطالبة بشعبة العلمى رياضة موزعين على لجان السير امتحانات الجبر والهندسة الفراغية أحد فروع الرياضيات البحتة.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا، وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 

 


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