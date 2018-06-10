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لبنان: أجواء تشكيل الحكومة تسير بشكل جيد وإيجابى

الأحد، 10 يونيو 2018 08:40 م
لبنان: أجواء تشكيل الحكومة تسير بشكل جيد وإيجابى ملحم الرياشي وزير الإعلام فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
بيروت أ ش أ
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قال وزير الإعلام فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ملحم الرياشي، إن أجواء تشكيل الحكومة الجديدة تسير بشكل "جيد وإيجابي".

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها "الرياشي" عقب لقاء جمعه، اليوم الأحد، بوزير الثقافة غطاس خوري، حيث أشار وزير الإعلام إلى أن الأمور (تشكيل الحكومة) ستحمل مستجدات إيجابية بعد عيد الفطر المبارك.

يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى يقوم بمشاورات هادئة لتشكيل الحكومة، بمبعد عن وسائل الإعلام والتصريحات الصحفية، وسط تسابق كبير بين القوى السياسية والتكتلات النيابية اللبنانية على الحصص الوزارية فى الحكومة الجديدة.

وبرزت على سطح الأحداث السياسية فى لبنان مجموعة من العقبات أمام تشكيل الحكومة، فى مقدمتها رغبة بعض القوى بتوسيع حجم الحكومة لزيادة عدد المقاعد الوزارية لكل منها عن عدد الوزراء القائم حاليًا، فضلا عن تنافس بعض القوى الفاعلة (حزب القوات والتيار الوطنى الحر) على المقاعد المسيحية بالحكومة، إلى جانب أزمة أخرى تتعلق بتمثيل الدروز بالحكومة، وحصة رئيس الجمهورية ميشال عون فى الحكومة، وهى أمور جميعها محل جدل سياسى فى لبنان وتمثل عقبات بشكل متفاوت فيما بينها أمام سرعة تشكيل وولادة الحكومة.

 


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