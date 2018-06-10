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كيف زادت وزارة الزراعة من مساحات القطن بنسبة 50% × 7 معلومات

الأحد، 10 يونيو 2018 04:00 م
كيف زادت وزارة الزراعة من مساحات القطن بنسبة 50% × 7 معلومات محصول القطن
كتبت سارة الباز
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تمكنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من زيادة نسبة مساحات القطن المنزرعة بنسبة تصل إلى 50% عن العام الماضى فى جميع المحافظات، " اليوم السابع" يرصد أهم الإجراءات التى اتخذتها الزراعة لتحقيق هذه الزيادة.

 

1- أعلنت وزارة الزراعة سعر ضمان قبل زراعة المحصول يصل إلى 2500 جنيه كسعر ضمان للوجه القبلى من أصناف جيزة 90 وجيزة 95، و 2700 جنيها لقنطار الوجه البحرى لأصناف جيزة 86 و94؛ لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة.

2- التزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان بأسعار السوق فى حال ارتفاعها عن سعر الضمان، وفى حالة انخفاض الأسعار تلتزم الشركة بشراء القطن بسعر الضمان المعلن.

3- اعتماد 40 مليون جنيه؛ لتغطية احتياجات المحافظات من مستلزمات المكافحة المتكاملة سواء من المصائد أو بدائل المبيدات اللازمة لمكافحة آفة المحصول وزيادة الإنتاج.

4- تكثيف حملات التوعية للمزارعين والفلاحين على مستوى المحافظات.

5- توفير بذرة إكثار القطن والتقاوى عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، مثل أصناف (جيزة: 86 – 87 – 88- 90 -92- 93 -94- 95 -96). 

6- تفعيل الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية.

7- تطبيق الزراعات التعاقدية على المحصول لأول مرة.


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