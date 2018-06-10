فيديو وصور.. علم مصر يزين طائرة مصر للطيران الناقلة للمنتخب إلى مونديال روسيا

كتبت رحاب نبيل

حرص قائد رحلة طائرة مصر للطيران، التى تقل المنتخب الوطنى إلى روسيا، صباح اليوم الأحد، على التلويح بعلم مصر من داخل كابينة القيادة، استعدادا لإقلاع الطائرة المتجهة إلى روسيا، كما أهدى اللاعبون توقيعاتهم علي تيشرت منتخب مصر هدية للشركة الوطنية مصرللطيران الناقل الرسمي للمنتخب.

وتمني صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وجميع العاملين بالشركة الوطنية التوفيق لمنتخب مصر في هذا المحفل الدولي وتحقيق نتائج مشرفة.

وأكد مسلم، أن مصرللطيران حرصت منذ تأهل المنتخب الوطنى لبطولة كأس العالم على تقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة، ودعم الفريق وبعثته الرسمية والمشجعين خطوة بخطوة بداية من المباريات الودية، وحتى عودته من روسيا.

كان ذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتسيير عدد من الرحلات الشارتر إلى روسيا بالتعاون مع شركة "پرايم تورز" لتقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمشجعين المصريين في المونديال أعقبها اختيار الشركة كناقل رسمي للمنتخب المصري والكرة المصرية وذلك لمدة خمس سنوات.

وقد جاءت هذه الخطوة، تزامناً مع عودة خط القاهرة – موسكو، والذى انطلقت أولى رحلاته فى 12 أبريل الماضى وتحديد طائرة خاصة للمنتخب فى جولاته الخارجية.