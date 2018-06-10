فيديو معلوماتى.. أسعار منتجات كعك العيد فى المجمعات الاستهلاكية

بدأت الشركة العامة لمخابز القاهرة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين طرح منتجات العيد، الكعك والبسكويت فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة بأسعار مخفضة.
"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن أسعار كعك العيد فى نقاط محددة:
ـ طرح المنتجات بأسعار مخفضة 30% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الأسواق
ـ كيلو البسكويت بالسمن البلدى بسعر 61 جنيها
ـ كيلو الكعك السادة 73 جنيها
ـ كيلو الكعك بالملبن 73 جنيها
ـ كيلو الكعك بالعجوة 73 جنيها
كيلو الكعك بالمكسرات 100 جنيه
ـ كيلو كيلو غريبة سادة بـ 67 جنيها
ـ كيلو غريبة باللوز 89 جنيها
ـ كيلو بيتى فور سادة 67 جنيها
كيلو بيتى فور لوكس بالمكسرات بـ 95 جنيها
ـ عبوة 2 كيلو جرام مشكل تتضمن كعك وغريبة وبيتى فور وبسكويت سادة بـ 139 جنيها
ـ عبوة 2 كيلو مشكل بالمكسرات تتضمن كعك وغريبة وبيتى فور وبسكويت بـ 190جنيها
ـ عبوة 5 كيلو مشكل بالمكسرات سوبر لوكس بـ 415 جنيها تشمل :
بسكويت سادة بالسمن البلدى لوكس وبيتى فور بالمكسرات وغريبة باللوز وبسكويت بالشيكولاتة.
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