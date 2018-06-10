فيديو جراف.. قطارات العيد الإضافية ومواعيد حجز مقاعدها

كتب رضا حبيشى تصميم محمود بكر

يقدم "اليوم السابع" مواعيد القطارات الإضافية وعربات العلاوة الإضافية التى قررت هيئة السكة الحديد تشغيلها خلال فترة العيد ومواعيد طرح قطاراتها للحجز أمام المسافرين.

1، بدء تشغيل القطارات وعربات العلاوة الإضافية من 10 إلى 26 يونيو الجارى

2، زيادة 22 قطارا من قطارات جدول التشغيل الطبيعى لاستيعاب أعداد المسافرين خلال فترة العيد

3، 10 قطارات إضافية للقيام برحلات يومية تشمل 6 قطارات مكيفة و4 مميزة

4، مواعيد حجز مقاعد القطارات الإضافية يبدأ قبل السفر بـ 24 ساعة

5، القطارات المكيفة الإضافية تشمل:

• قطار مخصوص مكيف رقم 1934 يقوم من القاهرة الساعة 10.45 ليصل إلى أسوان 10.55 صباح اليوم التالى ابتداء من يوم 10 حتى 25 يونيو

• قطار مخصوص مكيف رقم 1935 يقوم من أسوان 7.00 ليصل إلى القاهرة 07.15 صباح اليوم التالى ابتداء من يوم 11 حتى 26 يونيو

• قطار مكيف 1936 يقوم من القاهرة الساعة 11.20 ليصل إلى أسوان 11.40 صباح اليوم التالى من يوم 10 حتى 25 يونيو

• قطار مكيف رقم 1937 يقوم من أسوان 9.45 ليصل إلى القاهرة 10.10 صباح اليوم التالى ابتداء من 11 حتى 26 يونيو

•قطار مكيف رقم 1940 يقوم من الإسكندرية 9.45 ليصل 1.05 ظهر اليوم التالى إلى أسوان يتم تشغيله يوم 13 يونيو فقط

•قطار مكيف رقم 1941 يقوم من أسوان الساعة 9.05 ليصل إلى الإسكندرية 1.50 ظهر اليوم التالى على أن يتحرك هذا القطار يوم 21 يونيو فقط.