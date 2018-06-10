غدا مؤتمر صحفى لرئيس جامعة الأزهر للحديث عن انضمام الجامعة لاتحاد إفريقيا

كتب لؤى على

يعقد الدكتور محمد حسين المحرصاوى ،رئيس جامعة الأزهر ،مؤتمر صحفى فى الخامسة مساء غدا الإثنين، بمقر الجامعة للحديث حول انضمام جامعة الأزهر لاتحاد الجامعات الإفريقية، والمؤتمر الذى سيعقده الاتحاد بجامعة الأزهر، وسيشارك فيه أساتذة من الجامعات الإفريقية وهو أول نشاط لجامعة الأزهر عقب عضويتها بالاتحاد.

كما سيتضمن المؤتمر الصحفى الحديث حول الاتحاد الإفريقى وأبراز أنشطته، بالإضافة للحديث عن تنظيم الجامعة للاولمبياد الخاصة باتحاد الجامعات الإفريقية على طريقة كأس الأمم الإفريقية وسيكون اللاعبين من الجامعات الإفريقية، والتأكيد على أن هذا الأمر يأتى ضمن خطة الدولة والاهتمام بإفريقيا.

كان قد قرر مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية خلال انعقاده فى غانا بمشاركة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، على عقد اجتماعه السنوى القادم رقم 77 بجامعة الأزهر الشريف.

وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الاجتماع رقم ٧٧ تقرر أن يعقد خلال الفترة من ٥-٦ يوليو ٢٠١٩.

وكان مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية قد قرر أيضا خلال اجتماعه السنوي في غانا عقد مؤتمرة السنوي في جامعة الأزهر الشريف العام القادم فى الفترة من ٨ إلى ١١ يوليو ٢٠١٩.

وأوضح عامر أن هذا يعد مكسبا حققته مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بعد عضويتها في مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية ممثلا عن جميع جامعات دول شمال أفريقيا الحكومية والخاصة والأهلية، مما يؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف.