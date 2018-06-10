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غادة والى: 7 آلاف مشروع ضمن قرض "مستورة" للأسر الأولى بالرعاية

الأحد، 10 يونيو 2018 04:08 م
غادة والى: 7 آلاف مشروع ضمن قرض "مستورة" للأسر الأولى بالرعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلنت غادة والى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى ارتفاع عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال مشروع قرض مستورة إلى  7 آلاف مشروع بقيمة إجمالية تفوق 105 ملايين جنيه، ويأتى ذلك بعد تسلم البنك للدفعة الثانية من تمويل مشروع مستورة والتى بلغت 100 مليون جنية من صندوق تحيا مصر، حيث يبلغ إجمالى تمويل مشروعات مستورة 250 مليون جنيه.

وأوضح شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن المشروعات التجارية تأتى فى مقدمة المشروعات التى تنفذها المستفيدات وبلغ عددها حوالى 3271 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه يأتى بعدها مشروعات الإنتاج الحيوانى بحوالى 2425 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه، اما المشروعات الصناعية فبلغ عددها 318 مشروع بقيمة تقترب من 5 ملايين وتتنوع باقى المشروعات مابين خدمية ومنزلية .

وأضاف فاروق أن قيمة القرض لمشروع مستورة تتراوح مابين 4 الاف الى 20 الف جنيه للمرأه القادرة على العمل وليس لها دخل ثابت ويتم منح القرض فى صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية  وأن متوسطات القروض لمشروعات مستورة تصل إلى 15 ألف جنيه.

وأشار فاروق إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على المشروع بسيطة وهى طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومى على تكون سارية بالاضافة الى بيان بالمعاش أو النفقة ان وجد ،على ان تكون لجان الزكاه هى الضامن لكافة المشروعات الممنوحه عن طريقها ويكون السداد على 24 شهر بدون فوائد و7% مصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحده .

 


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