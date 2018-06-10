عصابة تثقب إطار سيارة لسرقة 800 ألف جنيه من قائدها فى قصر النيل

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

لجأ تشكيل عصابى إلى حيلة طريفة، للاستيلاء على أموال مدير شركة، حيث تتبعوه من أمام البنك وقاموا بثقب إطار السيارة وعندما نزل لتغير كاوتش السيارة قاموا بكسر الزجاج والاستيلاء على 800 ألف جنيه.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من أسامة .ه.ب.م. 44 سنة مدير وشريك بشركة للتجارة والمقاولات يفيد أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى 800.000 جنية من أحد البنوك، وتوجهه لإيداع ببنك آخر بميدان الأوبرا وحال سيره بمنزل كوبري أكتوبر المؤدي إلى شارع رمسيس بدائرة قسم شرطة قصر النيل مستقلاً السيارة ملكه رقم ر ر ن 368 فوجئ بثقب إطار السيارة الخلفى الأيمن، مما أدى إلى تعطلها، فقام بغلق السيارة وتوجه لإحضار كوريك لإصلاحها.

وعقب عودته فوجئ بكسر زجاج الخلفى الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ المالى، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها تحمل أرقام ف ل 7942 والمقيدة باسم محمد.ع.م. 43 سنة، والذى تم ضبطه وتبين أن السيارة مستأجرة لمصطفى.ص.ا. 43 سنة والمسجل خطر تحت رقم 1109 فئة " ب "جرائم نفس مركز يوسف الصديق / الفيوم، والسابق اتهامه فى القضية رقم 5286 لسنة 2006م مركز يوسف الصديق / الفيوم " أموال عامة "، والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس جزئى " إيصال أمانة " بإجمالي حبس سنتين، وأشارت التحريات أنه وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السيارة رقم ف ل 7942 المستخدمة فى ارتكاب الواقعة،مبلغ مالى 50.000 جنيه من متحصلات الواقعة، وأضاف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" بالاشتراك مع كلا من حسين.ص.أ.خ. 31 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم 12360 لسنة 2007م إمبابة / جيزة " تبديد "، وحسن.م.ا.ا. 42 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 12176 لسنة 2014م الأزبكية " سرقة متنوعة ".

تم التنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة واستهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بقيامهم بتتبع المجنى عليه عقب خروجه من أحد البنوك فرع أركيديا وتمكنوا من ثقب إطار السيارة ملكه باستخدام مفك، وعقب غلقه للسيارة قاموا بكسر الزجاج الخلفى الأيمن واستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين.

تم بإرشادهما بمسكن المتهم الثالث ضبط مبلغ مالى 545.750 جنيه من متحصلات الواقعة، مفك " المستخدم فى ارتكاب الواقعة "، و290 قرص أبتريل مخدر، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 40 جراما، مضيفين بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه فى سداد مديونياتهم وشراء المواد المخدرة وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وباستدعاء المجنى عليه أتهمهم بالسرقة، فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.



