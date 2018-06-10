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الأحد، 10 يونيو 2018 05:37 م
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طارق شوقى: لم اتحدث بشأن صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية إطلاقا

الأحد، 10 يونيو 2018 05:16 م
طارق شوقى: لم اتحدث بشأن صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية إطلاقا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
القاهرة (أ ش أ)
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استنكر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن حديث نسب له عن صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 24 يونيو الجارى .

وقال الوزير فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، إنه لم يتحدث اطلاقا بشأن مستوى امتحان عقد أو لم يعقد بعد، مشددا انه لا يعلم شيئا عن محتوى الامتحان وهو أمر معتاد ، فلا الوزير ولا الوزارة تعلم شيئا عن مستوى أو أسئلة الامتحان الا بعد تسليمه للطلاب .

وأضاف لا ينبغى لعاقل أن يصدق صحة هذه الشائعات ، كما أنه لم يتحدث أحد داخل الوزارة فى هذا الصدد .

يذكر أن امتحانات شهادة الثانوية العامة بدأت يوم 3 يونيو الحارى وتستمر حتى أول يوليو المقبل ، وتتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة سير الامتحانات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع عدة وزارات وجهات أخرى .

 


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