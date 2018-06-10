طائرة زعيم كوريا الشمالية الخاصة تتجه إلى سنغافورة

سنغافورة (رويترز)

غادرت طائرة شحن كانت قد رافقت الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، خلال الزيارة التى قام بها للصين فى الآونة الأخيرة بيونج يانج فى طريقها على الأرجح إلى سنغافورة، اليوم الأحد، قبل اجتماع القمة الذى يعقده كيم مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية فى سنغافورة فى بيان إن من المقرر أن يلتقى كيم مع رئيس وزراء سنغافورة لى هسيين لونج فى وقت لاحق اليوم. وقال مصدر لرويترز الأسبوع الماضى إن كيم سيصل إلى مطار تشانجى اليوم الأحد.

وقام كيم بزيارة واحدة فقط معروفة للخارج جوا منذ أن أصبح زعيما لكوريا الشمالية فى 2011 ورافقت طائرة الشحن تلك وهى من طراز اليوشن-76 طائرته الشخصية وهى من طراز اليوشن 62 إم إلى داليان فى الصين فى مايو.

وغادرت طائرة من طراز اليوشن-76 بيونجيانج فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وتوقفت فى قوانغتشو بجنوب الصين قبل أن تواصل رحلتها فى طريقها إلى سنغافورة على الأرجح حسبما أظهرت خدمات تعقب الرحلات الجوية.

وقالت صحيفة ستريتس تايمز بسنغافورة إن شاحنات تبريد ستكون فى فى الانتظار فى مطار تشانجى اليوم الأحد لاستقبال طائرة الشحن موضحة أن من المعتقد أن الطائرة تحمل مواد غذائية بالإضافة إلى عدة سيارات فاخرة لمرافقة الزعيم الكورى الشمالي.

ولا يمكن للطائرة اليوشن-76 الطيران أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر دون إعادة التزود بالوقود إذا كانت تحمل شحنة ثقيلة. ومن المتوقع أن تتوقف فى مكان مناسب فى طريقها إلى سنغافورة التى تبتعد 4700 كيلومتر عن مطار سنان فى بيونج يانج أو الطيران بشحنة مخففة.