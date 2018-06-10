طائرات تركية تهاجم مناطق بجبال قنديل شمال أربيل بإقليم كرستان العراق

بغداد (أ ش أ)

أفاد مدير بلدية منطقة قنديل فى محافظة أربيل العراقية ،محمد عبد الرحمن، اليوم الأحد، بأن طائرات حربية تركية هاجمت عدة مناطق فى سفوح جبال قنديل شمال أربيل، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف مواقع قريبة من أماكن مأهولة بالسكان، ما أثار فزعا بين المدنيين.

وقال عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - إن "طائرات حربية تركية هاجمت، ظهر اليوم، عدة مناطق فى سفوح جبال قنديل شمال محافظة أربيل"، لافتا إلى أن القصف استهدف بشدة محيط قرى "بوكرسكان" و"بولى".

وأضاف أن الهجوم استمر لنحو ساعة، لافتا إلى أن القصف أثار الفزع بين المدنيين لاستهدافه مناطق مأهولة بالسكان.

ولوح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى وقت سابق، بشن عمليات عسكرية ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى فى قضاء سنجار وجبل قنديل شمالى العراق.