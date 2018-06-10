ضبط 4 آلاف لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "م أ ع" 43 سنة صاحب محطة وقود سيارات بدون ترخيص لتجميع مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 3000 لتر سولار و1000 لتر بنزين.

كما تم ضبط "ك م ب" 44 سنة المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بكفرالدوار لقيامه بعدم وجود فواتير ضريبيه بيعيه توضح سعر السلع وعدم تدوين سعر السلعة على المنتج وضبط بحوزته 1440 زجاجة زيت طعام و 200 لتر زيت أولين مكرر.

وأسفرت الحملة عن ضبط "م ع س" 39 سنة صاحب مخزن مواد غذائية لقيامه بحيازة وتخزين بسكويت مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره وضبط بحوزته 14400 باكو بسكويت.

وضبط "ع ع الط 42 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة وضبط بحوزته 2 طن أسمده زراعية مدعمة.

وكذلك ضبط "م ال ي" 42 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة وضبط بحوزته 350 كيلو أسمده زراعية مدعمة.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط "ع ب إ" 41 سنة صاحب مخزن زيت طعام بمركز إيتاى البارود لقيامه بحيازة وتخزينه زيوت نباتية مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها وضبط بحوزته 5 طن زيوت نباتية.

وضبط "ع س م" 39 سنة صاحب مكتبه لقيامه بحيازة وعرضه للبيع ألعاب نارية مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها ومحظور تداولها لخطورتها على المواطنين وضبط بحوزته 10700 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأنواع والأحجام .