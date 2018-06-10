video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 12:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط 4 آلاف لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الأحد، 10 يونيو 2018 11:06 ص
ضبط 4 آلاف لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط  "م أ ع" 43 سنة صاحب محطة وقود سيارات بدون ترخيص لتجميع مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 3000 لتر سولار و1000 لتر بنزين.

كما تم ضبط "ك م ب" 44 سنة المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بكفرالدوار لقيامه بعدم وجود فواتير ضريبيه بيعيه توضح سعر السلع وعدم تدوين سعر السلعة على المنتج وضبط بحوزته 1440 زجاجة زيت طعام و 200  لتر زيت أولين مكرر.

وأسفرت الحملة عن ضبط "م ع س" 39 سنة صاحب مخزن مواد غذائية لقيامه بحيازة وتخزين بسكويت مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره وضبط بحوزته 14400 باكو بسكويت.

وضبط "ع ع الط 42 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة وضبط بحوزته 2 طن أسمده زراعية مدعمة.

وكذلك ضبط "م ال ي" 42 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة وضبط  بحوزته 350 كيلو أسمده زراعية مدعمة.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط  "ع ب إ" 41 سنة صاحب مخزن زيت طعام بمركز إيتاى البارود لقيامه بحيازة وتخزينه زيوت نباتية مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها وضبط بحوزته 5 طن زيوت نباتية.

وضبط "ع س م" 39 سنة صاحب مكتبه لقيامه بحيازة وعرضه للبيع ألعاب نارية مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها ومحظور تداولها لخطورتها على المواطنين وضبط بحوزته 10700 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأنواع والأحجام .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفل غرقا فى ترعة قرية سرنباى بالبحيرة

اخبار مصر

البحيرة

سولار

اخبار الحوادث

اسمدة زراعية

السوق السوداء




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة