ضبط 34 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى، القبض على 34 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 325 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة بر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات، وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدًا لترحليهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.