ضبط صاحب مصنع بحوزته 4.5 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصمع، لاتهامه بتجميع كميات من زيوت الطعام السابق استخدامها فى مصانع الشيبسى، وإعادة تنقيتها وبيعها للمواطنين بإمبابة، وضبط بحوزته 4 أطنان ونصف الطن من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط "فريد.ح" صاحب مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بإمبابة، فى تجميع كميات من الزيوت السابق استخدامها فى مصانع الشيبسى، وإعادة تنقيتها باضافة مواد ضارة عليها، ثم تعبئتها وبيعها مرة أخرى.

وبمداهمة المصنع تم ضبط مالكه، وبحوزته 4 طن ونصف من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.