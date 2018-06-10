ضبط تاجرى عملة بدمياط وسوهاج حجم تعاملتهم 9 ملايين جنيه و150ألف ريال سعودى

كتبت دينا الحسينى

ألقت لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى بدمياط وسوهاج .

جاء القبض على المتهمين عقب ورود معلومات أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام المدعو السيد. م. ا 30 سنة مهندس ومقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أقل من أسعار البنوك واستبدالها من البنوك بالعملة المصرية مستفيدين من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنه ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقا للفحص بلغت 9 ملايين جنيه مصرى .

من ناحية أخرى أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام المدعو محمد. ش. ا 44 سنة أخصائى اجتماعى - ومقيم بسوهاج. بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوى العاملين المصريين بالخارج وإعادة بيعها للتجار والمستوردين راغبى شرائها والاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون..

وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بنشاطه غير المشروع وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى 150 ألف ريال سعودى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.