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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 330 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

الأحد، 10 يونيو 2018 12:08 ص
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 330 مخالفة مرورية بكفر الشيخ حملة مرور - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عبدالوهاب، رئيس وحدة البحث الجنائى بالمديرية، من ضبط 5 أسلحة نارية " 4 فرد خرطوش، وطبنجة"، و8 طلقات، و10 أسلحة بيضاء، كما ضبطت كيلو حشيش، و250 جرام هيروين، و1000 قرص مخدر، بحوزة عاطلين.

 

جاء ذلك إطار تكثيف التواجد الأمنى وضبط النوعيات الخطرة خاصة فى مجال البلطجة بكافة أشكالها وضبط الخارجين عن القانون بالتنسيق وفرع الأمن العام بكفرالشيخ.

 

كما تمكنت الحملة التموينية من تحرير 35 محضراً متنوعاً، منهم تحرير محضر تجميع اسطوانات غاز صغيره مدعمه، ومحضر ذبح لحوم بلديه خارج المجزر الحكومى ومحضرين مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، و15 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و14 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عرض لحوم مكشوفه للبيع.

 

كما تمكنت الحملة المرورية من تحرير 330 مخالفة مرورية متنوعة منهم ضبط 10 درجات بخارية بدون لوحات معدنية، وضبط 5 من قائدى السيارات تحت تأثير المخدر.

 


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