صور.. والله لسه بدرى يا رمضان..مسحراتى إندونيسيا يوقظ المسلمين بالعشر الأواخر

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

يرتبط شهر رمضان فى منطقة ساهور بإندونيسيا، كما فى غيره من البلدان العربية والإسلامية بمهنة (المسحراتى)، الذى يجوب الشوارع لإيقاظ المقبلين على الصيام لتناول وجبة السحور قبل حلول أذان الفجر، استعدادا لمواجهة صيام يوم طويل.

تعد إندونيسيا أكبر بلدا إسلامى على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وتضم العديد من الطوائف والأعراق التى تحمل فى طياتها ثقافات وأنماط حياة مختلفة ومتنوعة.

و"المسحراتى" كما يطلق عليه فى بعض الدول العربية، كلها أسماء تشير إلى ذلك الشخص الذى يجوب الشوارع مؤذنا بقرب موعد السحور .



المسحراتى فى جاكرتا



المسحراتى يدق على الدلو لايقاظ النائمين



شاب يدق الدلو



شبان يتجولون فى شوارع جاكرتا لايقاظ المسلمون لتناول السحور