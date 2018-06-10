صور.. نائب محافظ القاهرة يفتتح معرض الترجمان فى عين شمس

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنظقتين الغربية والشمالية، معرض الترجمان بحي عين شمس، بالتنسيق مع ائتلاف حب الوطن والمجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة برئاسة حسام فودة، لخدمة أهالى الحى من خلال عرض السلع بأسعار مخفضة.

وقال حسام فودة، إن المعرض يشمل على كافة السلع والمنتجات التى تحتاجها الأسرة، وكذلك الأجهزة الكهربائية، والمفروشات والأساس والملابس، كما يقدم ملابس العيد بأسعار مخفضة، وجميع السلع يمكن شرائها بالتقسيط وبدون مقدم.

وشهد الافتتاح اقبالا كبيرا من المواطنين، على شراء السلع والأجهزة المنزلية والملابس.