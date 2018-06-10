صور.. ماكرون يؤكد:البيان المشترك لمجموعة السبع "لا يحل كل الأمور"

مالبى (أ ف ب)

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، السبت أن قادة مجموعة السبع اتفقوا على بيان مشترك حول التجارة رغم الخلافات بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وشركائه.

وقال ماكرون إن "هذه المرحلة مهمة لكن على الرغم من ذلك فانها مجرد مرحلة، لذا نخطط لمواصلة عملنا خلال الأشهر المقبلة"، وتضم مجموعة السبع اضافة إلى الولايات المتحدة كلا من كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

وكانت فرنسا أعلنت السبت أن المحادثات حول البيان فى القمة تسير "فى الطريق الصحيح" وان هناك "احتمالا قويا" ان توقع الدول السبع على بيان مشترك، سيشير بالطبع الى الخلاف مع واشنطن حول اتفاقية المناخ.

أما بالنسبة للتجارة، فان المفاوضات تدور حول صيغة قد تدعو الى تحديث منظمة التجارة العالمية وهى المنظمة التى غالبا ما يوجه ترامب انتقاداته اليها.



الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون



الرئيس الفرنسى



إيمانويل ماكرون



ماكرون