صور.. عاهل الأردن ونجله يؤديان مناسك العمرة عقب وصولهما السعودية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أدى الملك عبدالله الثانى، وولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، اليوم الأحد، مناسك العمرة.

وقد وصل العاهل الأردنى، اليوم الأحد، إلى مدينة جدة السعودية، بملابس الإحرام، وذلك قبل مشاركته فى القمة المرتبقة التى دعا إليها خادم الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة.

وكان فى استقباله الأمير السعودى خالد الفيصل، وكان العاهل الأردنى يرافقه نجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد، بعد أن غادرا المملكة الأردنية، متوجهين إلى مكة المكرمة، للمشاركة فى اجتماع دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، يضم الاْردن والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التى يمر بها.



عاهل الأردن يصلى فى الحرم



العاهل الأردنى خلال تأدية مناسك العمرة



الملك عبد الله الثانى وولى العهد



الملك عبد الله الثانى يؤدى مناسك العمرة