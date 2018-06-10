صور.. تظاهرات أمام سفارة أمريكا بسول دعما لقمة " ترامب – كيم" للسلام

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

تظاهر المئات من المواطنين أمام سفارة أمريكا فى العاصمة سورل بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد تحت شعار السلام الدائم دعما لقمة السلام بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وحمل المتظاهرون الشموع تعبيرا لدعم السلام الشامل والدائم بين كوريا الشمالية وأمريكا.

والتقى رئيس الوزراء السنغافورى لى هسيين لونج، اليوم الأحد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، حسب بيان الحكومة، كما سيلتقى لونج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لدى وصوله قبل القمة.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات التى تعقد بين الزعيمين الأمريكى والكورى الشمالى فى 12 يونيو على إنهاء برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية مقابل حصولها على حوافز دبلوماسية واقتصادية.

وتوجه زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونج أون إلى سنغافورة صباح اليوم الأحد للمشاركة فى القمة المقرر عقدها يوم 12 يونيو مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وسيجتمع الزعيمان يوم الثلاثاء فى منتجع جزيرة سنتوسا ومن المتوقع أن تركز المحادثات على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية فى مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.

يذكر أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قال إنه سيتوجه إلى سنغافورة للقاء الزعيم الكورى الشمالى، مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون مهمة للغاية لكوريا الشمالية.

وذكر الرئيس ترامب، يوم السبت 9 يونيو ، خلال فى مؤتمر صحفى فى مدينة كيبيك الكندية التى تستضيف قمة الدول السبع الكبرى، "سأغادر بعد هذا المؤتمر إلى سنغافورة للقاء كيم جونغ أون من أجل إحلال السلام"، متابعا: "نتطلع للقاء كيم جونغ أون وهذا لقاء مهم جدا بالنسبة لكوريا الشمالية وللعالم أيضا".



متظاهرون يحملون الشموع

وقفة بالشموع



جانب من الوقفة



شعار السلام



وقفة بالشموع



وقفة تنادى بالسلام