صور.. ترامب يصل سنغافورة لعقد قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية

رويترز

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية فى سنغافورة اليوم الأحد، قبل قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حول مستقبل ترسانة بيونجيانج النووية.

ومن جانبه، ذكرت صحيفة ستريتس تايمز أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون وصل إلى سنغافورة، اليوم الأحد، قبيل قمة مقررة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمكن أن تنهى أزمة بين الخصمين فيما يتعلق بالشأن النووى وتحدث تحولا فى كوريا الشمالية.

وقالت الصحيفة الصادرة فى سنغافورة إن كيم وصل على متن طائرة تابعة لشركة إير تشاينا هبطت فى مطار تشانجى. من جانبه قال وزير خارجية سنغافورة على تويتر إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وصل إلى سنغافورة.

جانب من وصول الرئيس الأمريكى

وصول الرئيس الأمريكى



طائرة ترامب



ترامب يصل سنغافورة