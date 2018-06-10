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صور.. تجدد الاشتباكات العنيفة فى نيكاراجوا للمطالبة بإقالة الرئيس

الأحد، 10 يونيو 2018 06:17 ص
صور.. تجدد الاشتباكات العنيفة فى نيكاراجوا للمطالبة بإقالة الرئيس اشتباكات عنيفة فى نيكاراجوا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تجددت الاشتباكات العنيفة مع قوات الشرطة فى نيكاراجوا، عقب مظاهرات شارك فيها آلاف النشطاء الذين حملوا قذائف هاون محلية الصنع وأطلقوها على الشرطة، بعد انهيار محادثات السلام مع المعارضة وبدأت هذه الاضطرابات الأخطر من نوعها منذ تولى الرئيس دانيال أورتيجا السلطة قبل 11 عاما .

واندلعت المظاهرات بالعاصمة ماناجوا فى نيكاراجوا، وذلك للمطالبة بالتغيير فى الضمان الاجتماعى، الأمر الذى أدى إلى صدامات عنيفة بين معارضى هذا الإجراء وقوات الأمن فى نيكاراجوا وأسفرت حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها إلى 76 قتيلا و مئات المصابين.

وبدت شوارع ماناجوا وقد تحولت إلى ساحة حرب شوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن وقد تناثر فيها الحطام بحسب صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية وحمل المتظاهرين مدافع وخرطوش لمواجهة الشرطة.

فيما قتل شخصان على الاقل وجرح 54 آخرون، يوم الاربعاء، فى نيكاراجوا فى مواجهات بين متظاهرين ومؤيدين لحكومة دانيال اورتيجا، غداة تعليق حوار وطنى يهدف الى وضع حد للازمة السياسية فى هذا البلد.

أحد المتظاهرين يطلق قذيفة هاون
أحد المتظاهرين يطلق قذيفة هاون

 

اشتباكات فى نيكاراجوا
اشتباكات فى نيكاراجوا

 

اطلاق قذيفة على الشرطة فى نيكاراجوا
اطلاق قذيفة على الشرطة فى نيكاراجوا

 

العنف فى نيكاراجوا مع استمرار التظاهرات
العنف فى نيكاراجوا مع استمرار التظاهرات

 

العنف فى نيكاراجوا
العنف فى نيكاراجوا

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

جانب من العنف فى نيكاراجوا
جانب من العنف فى نيكاراجوا

 

متظاهر يطلق مقذوف
متظاهر يطلق مقذوف

 

متظاهرو نيكاراجوا يحملون مدافع نيكاراجوا
متظاهرو نيكاراجوا يحملون مدافع نيكاراجوا

 

متظاهرو نيكاراجوا يشتبكون مع الشرطة
متظاهرو نيكاراجوا يشتبكون مع الشرطة

 

نيكاراجوا تشهد اشتباكات عنيفة مع الشرطة
نيكاراجوا تشهد اشتباكات عنيفة مع الشرطة

 

 


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