صور.. العاهل الأردنى يصل جدة للمشاركة فى قمة دعم بلاده ويؤدى مناسك العمرة

الرياض (أ ش أ)

وصل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى إلى جدة اليوم الأحد للمشاركة فى قمة مكة لدعم بلاده.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من الوزراء والأمراء وكبار المسؤولين السعوديين كانوا فى استقبال عاهل الأردن، بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة.

وأدى العاهل الأردنى، مناسك العمرة، وكان فى استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.



استقبال ملك الأردن



جانب من استقبال ملك الأردن