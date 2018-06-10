video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 08:33 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

صور.. العاهل الأردنى يصل جدة للمشاركة فى قمة دعم بلاده ويؤدى مناسك العمرة

الأحد، 10 يونيو 2018 05:18 م
صور.. العاهل الأردنى يصل جدة للمشاركة فى قمة دعم بلاده ويؤدى مناسك العمرة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

وصل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى إلى جدة اليوم الأحد للمشاركة فى قمة مكة لدعم بلاده.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس  بأن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من الوزراء والأمراء وكبار المسؤولين السعوديين كانوا فى استقبال عاهل الأردن، بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة.

وأدى العاهل الأردنى، مناسك العمرة، وكان فى استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

استقبال ملك الأردن
استقبال ملك الأردن

 

جانب من استقبال ملك الأردن
جانب من استقبال ملك الأردن

 

ملك الأردن
ملك الأردن

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العاهل الأردنى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى اجتماع لدعم الأردن

الاردن

اخبار الاردن

السعوديه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة