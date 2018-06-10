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صور.. الشرطة الألمانية تنقل شاب عراقى اعترف بقتل فتاة إلى السجن

الأحد، 10 يونيو 2018 10:10 م
صور.. الشرطة الألمانية تنقل شاب عراقى اعترف بقتل فتاة إلى السجن عناصر من الشرطة الألمانية تنقل قاتل الفتاة إلى السجن
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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وسط حراسة أمنية مشددة، اصطحبت الشرطة الألمانية على بشار طالب اللجوء العراقى الذى اعترف بقتله فتاة ألمانية، وأعلن طارق أحمد قائد شرطة دهوك، أن الشاب الذى أوقف بتهمة قتل فتاة يهودية ألمانية خلال محاولته الهروب إلى كردستان اعترف بارتكاب الجريمة.

وكان وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر، أعلن أن الشاب على بشار "أوقف من قبل قوات الأمن الكردية فى شمال العراق".

وكان بشار (20 عاما) وصل إلى ألمانيا فى أكتوبر 2015 فى أوج أزمة المهاجرين، ويشتبه بأنه اغتصب وقتل بين 22 و23 مايو 2018 فتاة تدعى سوزانا فيلدمان (14 عاما) فى فيسبادن غرب ألمانيا، حسب الشرطة.

لكن بشار أعطى رواية مختلفة عن الأحداث للمحققين الأكراد، إذ قال إن "الفتاة كانت صديقته، لكن شجارا اندلع بينهما، وقام بقتلها بعد أن هددته بالاتصال بالشرطة".

وقال مصدر فى الشرطة الألمانية أن الشاب الذى رفض طلبه للجوء فى ديسمبر 2016، غادر ألمانيا فى الثانى من يونيو الماضى مع كل عائلته بينما لم تكن الشبهات تحوم بعد حوله، على متن طائرة متجهة من دوسلدورف إلى إسطنبول، ثم إلى أربيل العراقية جوا ايضا.

اعتقال الشاب العراقى ونقله للسجن
اعتقال الشاب العراقى ونقله للسجن

 

الشرطة الألمانية تأخذ الشاب العراقى للسجن بالهليكوبتر
الشرطة الألمانية تأخذ الشاب العراقى للسجن بالهليكوبتر

 

الشرطة الألمانية تصطحب الشاب العراقى
الشرطة الألمانية تصطحب الشاب العراقى

 

 


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