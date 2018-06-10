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الأحد، 10 يونيو 2018 08:29 م
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صحيفة صينية: واشنطن تفتتح "سفارة الأمر الواقع" فى تايوان

الأحد، 10 يونيو 2018 08:02 م
صحيفة صينية: واشنطن تفتتح "سفارة الأمر الواقع" فى تايوان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
بكين (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم  الأحد، أن واشنطن تسعى لتجنب إغضاب بكين بإرسال مسؤولة دبلوماسية منخفضة المستوى لافتتاح "سفارة الأمر الواقع" فى تايوان، وذلك فى وقت يتزامن مع لقاء القمة المرتقب بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة.

وأكدت الصحيفة أن واشنطن ستقوم بإرسال مارى رويس مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشئون الثقافية والتعليمية لافتتاح "المعهد الأمريكى فى تايوان" بعد غد الثلاثاء، وذلك وفقا لما ذكره المعهد فى بيان اليوم.

وبالرغم من أن تكهنات إعلامية أشارت - فى وقت سابق من هذا العام - بأن ترامب ربما يرسل مستشاره الجديد للأمن القومى جون بولتون إلى مراسم الافتتاح ، فقد ذكرت مصادر للصحيفة بأن إدارة ترامب قررت عدم إرسال مسؤول على مستوى رفيع لمحاولة تجنب رد فعل قوى من بكين .

وتولى (المعهد الأمريكى فى تايوان) الممول من الحكومة الأمريكية إدارة علاقات غير رسمية مع تايوان، منذ أن حوّلت واشنطن اعترافها بتايبيه، عاصمة تايوان، إلى الاعتراف ببكين، فى عام 1979.

يذكر أن مارى رويس هى زوجة النائب الجمهورى ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى إد رويس، الذى دعم عدة مشاريع قوانين خاصة بتايوان؛ منها (قانون السفر تايوان) .

وتعارض الصين بشدة إقامة علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، وهى جزيرة تُحكم ذاتيا وتعتبرها الصين إقليما منشقا وسيجرى إعادة ضمه فى النهاية باستخدام القوة إذا لزم الأمر.

 


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