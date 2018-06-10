شرطة المطار تلقى القبض على 55 هاربا من تنفيذ 71 حكما خلال حملة أمنية

كتب محمد طنطاوى

ألقت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى القبض على 55 هاربا من تنفيذ 71 حكمًا، أثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وأفاد مصدر بالمطار، أن اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، قاد حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 55 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، تنوعت ما بين خيانة أمانة وسرقة تيار كهربائي وحيازة سلاح دون رخصة وتعاطى مخدرات وتبديد.

وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.