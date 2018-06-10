شخصان يطلقان النار على أمين شرطة أمام قرية البيهو بسمالوط

ذكر مصدر أمنى، أن الشرطى احتك بشخصان أمام قرية البيهو، ووقعت بينهما مشاجرة وتسببا في إصابته مؤكدًا أن الواقعة جنائية، وجارى التحرى حول ظروفها وملابساتها، وضبط الجناة.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بقيام شخصان يستقلان دراجة بخارية بإطلاق النار على أمين الشرطة، وسرقة سلاحه الميرى.

بالانتقال والفحص تبين أن شخصان جارى تحديدهما يستقلان موتوسيكل، أطلقا النار على "إسماعيل-م-ا" أمين شرطة بمرور مركز مغاغة، وسرقا طبنجته الميرى مما أسفر عن إصابته، بعد احتكاكات حدثت بينهم، جارى معرفة أسبابها.

تم نقل المصاب لمستشفي التأمين الصحى، وتكثف إدارة البحث الجنائى من جهودها لتحديد هوية المتهمين وضبطهما، والسلاح الميرى المسروق "عهدة"، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.