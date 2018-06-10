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الأحد، 10 يونيو 2018 06:35 م
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سقوط 5 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين وفودو وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الأحد، 10 يونيو 2018 05:57 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين وفودو وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية مخدر الحشيش -أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والفودو والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "موفق.ا.ا" 45 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش والمتهم "عبد الله.خ.م" 24 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 250 قرص مخدر وزجاجة مواد كحولية ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.م.ال" 22 عاما دبلوم صنايع مقيم دائرة مركز أبوصوير، بحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت حوالى 20 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "سرحان.س.س" 37 عاما عاطل مقيم رفح شمال سيناء بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 55 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "جاد الرب.ر.ج"31 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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