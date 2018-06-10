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سقوط عصابة بالعجوزة وراء السطو على شقق الأثرياء بالقاهره والجيزة

الأحد، 10 يونيو 2018 03:37 م
سقوط عصابة بالعجوزة وراء السطو على شقق الأثرياء بالقاهره والجيزة المتهمون عقب القبض عليهم
دينا الحسينى
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن.

 

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة العجوزة قيام كلٍ من أشرف . ع . ح  44 سنه كهربائى ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة وعاطف . م . إ 46 سنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، وصباح . ح . ع  40 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

 

بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دوائر أقسام شرطة العجوزة، الدقى، مصر القديمة، أول مدينة نصر، روض الفرج، ثانى التجمع مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وعلى الفور تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب عدد 16 واقعة سرقة مساكن وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى عملائهم وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على ما يخصه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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