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سعر الريال السعودى الاحد 10-6-2018 واستقرار العملة السعودية

الأحد، 10 يونيو 2018 10:55 ص
سعر الريال السعودى الاحد 10-6-2018 واستقرار العملة السعودية الريال السعودى
كتبت-دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.
 
 
 
وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، والتى سجل فروقاً طفيفة فيما بينها، وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى، فى آخر تحديثات له.
 
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

 
4.74 جنيه للشراء
 
4.78 جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء
 
4.77  جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 
4.74 جنيه للشراء
 
4.77 جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

 
4.72 جنيه للشراء
 
4.77 جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.71 جنيه للشراء
 
4.76  جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.72 جنيه للشراء
 
4.77 جنيه للبيع

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