سعر الدولار اليوم الأحد 10-6-2018 وتراجع العملة الأمريكية

كتبت دانه الحديدى

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاحد 10-6-2018، بقيمة تتراوح من قرشا واحدا الى 3 قروش، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.79 جنيه للشراء، 17.89 جنيها للبيع.

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى مختلف البنوك وفقا لآخر تحديثاتهت، والتى جائت كالتالى..

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع