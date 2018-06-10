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"سانا": المجموعات الإرهابية تعتدى بـ6 قذائف على الأحياء السكنية فى حلب

الأحد، 10 يونيو 2018 12:40 م
"سانا": المجموعات الإرهابية تعتدى بـ6 قذائف على الأحياء السكنية فى حلب قصف فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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استهدفت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية فى مدينة حلب، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد، عن مصدر فى قيادة شرطة حلب، قوله، إن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى الريف الغربى اعتدت بـ6 قذائف صاروخية على أحياء (الحمدانية) و(شارع النيل) و(الخالدية)، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش السورى ردت بالأسلحة على مصادر إطلاق القذائف وألحقت بالإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد، وتنتشر فى الريف الغربى والجنوبى الغربى لمحافظة حلب مجموعات إرهابية - تتبع أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة - تعتدى على الأحياء السكنية فى المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.


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