زوجة تحرر بلاغا ضد زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب وجردها من ملابسها بالشارع

كتبت أسماء شلبى

"حررت الزوجة"ندى.ك.س"، بلاغ بقسم شرطة الجيزة ضد زوجها"يحيي.ع.ف"، بعد تعديه عليها بالضرب وتجرديها من ملابسها، بسبب رفضها الذهاب لمنزل الزوجية برفقته، إثر خلافات نشب بينهم بسبب سلبه راتبها الشهرى وإمتناعه عن الإنفاق عليها مما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده بعد رفضه تطليقها وديا.

وقصت الزوجة فى البلاغ التى تقدمت به أمام قسم شرطة الجيزة ومحكمة الأسرة تفاصيل الخلافات التى جمعتهما وزوجها قائلة: 6 أشهر كانت كفيلة بأن أعلم حقيقة زوجى وزواجه بى بسبب راتبى وعندما رفض أن يستغلنى وأسرته بدأ مسلسل تعنيفى والتعدى على بالضرب ومنعنى من الذهاب للعمل وحبسى داخل المنزل.

وتابعت: رفضت طلبه بالمطالبة بميراثى من أهلى وببيع العقار الذى أمتلكه وعندها أصابه الجنون وهددنى بالقتل عندما أتصلت وشكوته لأهلى حتى يأتوا ليصطحبونى فأنهال على ضربا .

وأكدت: طلبت الطلاق بصورة ودية ولكنه ساوم أهلى على مبلغ مالى وحاول إبتزازى بصور وفيديوهات وعندما رفضنا تربص بى أثناء ذهابى لعملى وحاول أن يصطحبنى بالقوة للمنزل، وعندما رفضت تعدى على بالضرب المبرح وجردنى من ملابسى فى الشارع.