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زعيم كوريا الشمالية يغادر سنغافورة الثانية بعد ظهر الثلاثاء

الأحد، 10 يونيو 2018 12:47 م
زعيم كوريا الشمالية يغادر سنغافورة الثانية بعد ظهر الثلاثاء زعيم كوريا الشمالية
رويترز
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قال مصدر يشارك فى ترتيب زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لسنغافورة لحضور قمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن من المقرر أن يغادر كيم سنغافورة الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلى.

وذكر المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية المعلومات أن الموعد مبدئى، ومن المقرر أن يجتمع كيم مع ترامب التاسعة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلى لإجراء محادثات تركز على إنهاء برنامج بيونج يانج للأسلحة النووية.

ذكرت صحيفة ستريتس تايمز أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون وصل إلى سنغافورة، اليوم الأحد، قبيل قمة مقررة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمكن أن تنهى أزمة بين الخصمين فيما يتعلق بالشأن النووى وتحدث تحولا فى كوريا الشمالية.وقالت الصحيفة الصادرة فى سنغافورة إن كيم وصل على متن طائرة تابعة لشركة إير تشاينا هبطت فى مطار تشانجى.

من جانبه قال وزير خارجية سنغافورة على تويتر إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وصل إلى سنغافورة.

وكتب الوزير فيفيان بالاكريشنان على تويتر "رحبنا بالزعيم كيم جونج أون الذى وصل للتو إلى سنغافورة". ونشر صورة له وهو يصافح كيم الذى كان يرتدى نظارة وبذلة داكنة اللون.

 


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