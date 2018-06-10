روشتة الامتحانات خلال الصيام: الحفاظ على مستوى الجلكوز والبعد عن المنبهات

كتب وائل ربيعى

قدم الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، روشتة الامتحانات فى رمضان لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن أهم شىء فى العملية برمتها الحفاظ على مستوى الجلوكوز فى الدم خلال عملية المذاكرة، موضحا أن هذا شىء أساسى للتمثيل الغذائى فى المخ الذى يتغذى على الجلكوز.

وأضاف سمير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحفاظ على مستوى الجلكوز فى الدم يكون من خلال تنظيم الوجبات، معلنا أن أفضل أوقات المذاكرة فى رمضان بعد الفجر وبعد الإفطار، مؤكدا أن تنظيم النوم مهما للغاية لأن تثبيت الذاكرة يكون أثناء النوم، قائلا: "أحسن وقت للمذاكرة الذى يسبق النوم والنوم يلى المذاكرة لتثبيت الذاكرة وما تم استذكاره".

وأشار الدكتور خالد سمير إلى ضرورة منع المنبهات الكيميائية منعا باتا مثل حبوب السهر وغيرها، قائلا: "هذه المنبهات خطر تعطل النوم وتزيد القلق وتمنع التركيز لكن الشاى والقهوة مقبولة، قائلا: "زمان كنا ننهى مذاكرتنا قبل أيام الامتحانات بفترة كبيرة وأيام الامتحانات بالنسبة لنا كانت العيد للتفنن وإظهار ثمرات المذاكرة وأنا عمرى مخدت درس فى حياتى والطلبة اللى كانوا بياخدوا دروس خصوصية كانت بيستخبوا من العيبة لأنه معنى أن الطالب ياخد درس أنه ليس ذكيا بالشكل الكافى الذى يؤهله لفهم دروسه".

واستكمل: "كانت عصور جميلة ونتمنى إصلاح التعليم للاستمتاع بالعلم وألا يكون الوضع قلق ومحاولة لجمع درجات لنحصل على شهادة دون مردود حقيقى على الوجدان أو تهذيب الروح".