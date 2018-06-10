رئيس وزراء كندا يرفض وصف "ترامب" له بـ"الضعيف"

(رويترز)

كتب رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، إن ترودو لم يقل شيئا فى مؤتمره الصحفى بمجموعة السبع لم يكن قد قاله من قبل للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وذلك ردا على انتقاد ترامب لترودو على تويتر بوصفه "ضعيفا وغير صادق" فى أعقاب اجتماع قمة مجموعة السبع.

وقال مكتب ترودو فى بيان نُشر على تويتر إن "رئيس الوزراء لم يقل شيئا لم يكن قد قاله من قبل علنا وفى محادثات خاصة مع الرئيس"، وأضاف أن ترودو مازال يركز على ما تم إنجازه خلال اجتماع القمة الذى استغرق يومين فى كيبيك.