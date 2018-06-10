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رئيس وزراء إثيوبيا: مصر ستحصل على حصتها من مياه النيل وسنعمل على زيادتها

الأحد، 10 يونيو 2018 06:49 م
رئيس وزراء إثيوبيا: مصر ستحصل على حصتها من مياه النيل وسنعمل على زيادتها ابى أحمد
كتب حسن مجدى
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أكد رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، أنه جاء لمصر ليبدى للشعب المصرى رغبته فى إبداء المحبة، وأن يستخدموا حصتهم فى مياه النيل وأن تحصل مصر على حصتها، مشددا على أنهم سيحافظون على حصة مصر بل وزيادتها.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبى، فى مؤتمر صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى القاهرة، أن زرع الفتن لن يخدم مصر ولا إثيوبيا، موضحا أن الخلافات لم ولن تفيد، وأن ترابط النيل لأجل التنمية هو ما سيفيد.

وأوضح أنه يقول بكل ثقة أن ما قاموا به من مناقشات ومباحثات كانت ودية.

 


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